Kilka przelewów w dniu tragedii. "Natłok pytań" po śmierci 23‑latki

23-latka z Poznania w sobotni poranek 13 maja 2023 roku straciła przytomność. Do następnego dnia trwała walka o jej życie, jednak nie udało się uratować Weroniki. Lekarze podjęli się cesarskiego cięcia, ale dziecko też zmarło. Młoda kobieta była w dziewiątym miesiącu ciąży z 25-letnim mężem Jakubem.

Rodzina zmarłej Weroniki nie może uwierzyć, w to co się stało. Najbliżsi zwracają uwagę na zachowanie 25-latka, który przed tragicznymi wydarzeniami miał dokonywać przelewów z konta bankowego, do którego jego żona nie miała dostępu.