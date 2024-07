Odeszła nagle. Fani spekulują o powodach śmierci influencerki

Ok, rozumiem

Alexandra, znana influencerka i twórczyni kanału "Pretty Pastel Please", odeszła nagle w niespodziewanych okolicznościach. Fani pogrążeni są w żałobie. W ostatnim czasie zmagała się z hejtem.

Fani pogrążyli się w żałobie po niespodziewanej śmierci Alexandry, znanej jako twórczyni kanału "Pretty Pastel Please". Zaledwie 30-letnia influencerka, która zgromadziła niemal 700 tys. subskrybentów na YouTube, zmarła w niewyjaśnionych okolicznościach.

Influencerka zmarła w niewyjaśnionych okolicznościach

Informację o śmierci Alexandry potwierdziła jej rodzina w poruszającym wpisie na Instagramie, opublikowanym 5 lipca.

"Przychodzimy do was dzisiaj z druzgocącą wiadomością. Z ciężkim sercem musimy poinformować, że Alex znana jako Pretty Pastel Please zmarła" - napisali bliscy 30-latki.

W oświadczeniu dodano, że "jej odejście było nagłe, niespodziewane i druzgocące dla wszystkich, którzy ją znali. To szok dla nas wszystkich, a jej rodzina i przyjaciele poprosili o uszanowanie prywatności, podczas gdy przeżywają żałobę". Do wpisu dołączono informację o linii Beyond Blue, gdzie można znaleźć pomoc w razie kryzysu psychicznego.

Rodzina nie ujawniła przyczyny śmierci Alexandry, a okoliczności jej zgonu pozostają nieznane. Internauci zaczęli spekulować, że mogła ona zmagać się z problemami osobistymi i hejtem w sieci, szczególnie po tym, jak w zeszłym roku ogłosiła rozwód z mężem. Żadna z tych teorii nie została oficjalnie potwierdzona.

Kim Była Alexandra z "Pretty Pastel Please"?

Alexandra zdobyła popularność dzięki swojemu kanałowi "Pretty Pastel Please", na którym publikowała filmy poświęcone testom kosmetyków, haulom zakupowym oraz jedzeniu z różnych zakątków świata. Widzowie cenili ją za poczucie humoru, autentyczność i zaangażowanie, co przyciągało także licznych obserwujących na Instagramie i TikToku.

Ostatni film na kanale Pretty Pastel Please pojawił się miesiąc temu. Przedłużające się milczenie Alexandry zwróciło uwagę jej fanów, którzy z niepokojem próbowali ustalić, co się stało. Niestety, 5 lipca potwierdziły się najgorsze obawy.

Wiadomość o śmierci Alexandry wywołała falę smutku i współczucia wśród jej fanów i społeczności internetowej. W komentarzach na jej profilach społecznościowych można przeczytać setki kondolencji i wspomnień.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji i potrzebujesz rozmowy z psychologiem, zadzwoń pod bezpłatny numer 116 123 lub 22 484 88 01. Listę miejsc, w których możesz szukać pomocy, znajdziesz też TUTAJ.

