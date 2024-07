Mówią, że to zapach śmierci. Jest bardzo charakterystyczny

Po badaniach, naukowcy z Arkansas określili, że tuż przed śmiercią umierający wyczuwają charakterystyczną woń, przypominającą gnijące mięso. Aby potwierdzić, czy to prawda i z czego to wynika, przeprowadzili eksperyment.

Uczestnicy badania byli wystawieni na trzy różne zapachu: amoniaku, wody i putrescyny. Okazało się, że ten trzeci wywoływał najsilniejsze reakcje pacjentów. Jak ujawnił jeden z naukowców Arnaud Wisman, uczestnicy eksperymentu przyznawali, że to właśnie zapach putrescyny wywoływał u nich podświadomy lęk, którego nigdy wcześniej nie doświadczyli.

Co istotne, na woń gnijącego mięsa skarżą się jedynie osoby umierające. Ich otoczenie kompletnie nie wyczuwa tego zapachu, jednak wspomniana putrescyna odpowiada za charakterystyczną woń zwłok.

