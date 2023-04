Nauczyciel ją upokorzył. Wuefista pokazał wszystkim nagranie

Życie codzienne Viki Gabor

Viki Gabor postanowiła opowiedzieć swoją historię i pokazać prywatne życie, by być lepiej zrozumianą. "Viki Gabor: Mój świat" to 8-odcinkowa produkcja, która swoją premierę będzie miała 17 kwietnia. Do sieci trafił właśnie fragment pierwszego odcinka. Młoda artystka opowiada w nim przykrą historię, a przytacza ją se.pl.