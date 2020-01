WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Maja Kołodziejczyk 17 min. temu Nauczyciele nie powinni zadawać prac domowych? Znamy stanowisko Rzecznika Praw Dziecka Temat zadawania prac domowych uczniom jest coraz częściej poruszany przez rodziców obawiających się, że ich dzieci są obciążone. Głos w sprawie zabrał Rzecznik Praw Dziecka. Opinie Rzecznik Praw Dziecka o pracy domowej (iStock.com) Wielu rodziców uważa, że ich pociechy są obciążone zbyt dużą ilością zadań domowych. Biuro Rzecznika Praw Dziecka opublikowało komunikat, w który odniosło się do obaw opiekunów. Prace domowe nielegalne? W sieci wśród rodziców wybuchła głośna dyskusja, w której przedstawiono rzekome stanowisko Rzecznika Praw Dziecka z 2018. Według niego zadawanie prac domowych i ich ocenianie jest pozbawione podstaw prawnych. Okazało się jednak, że komunikat nie był wiarygodny, a sytuację skomentowało prawdziwe Biuro Rzecznika Praw Dziecka. Według art. 98 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, ze zm.), to statut szkoły określa dopuszczalne formy pracy uczniów i zasady ich oceniania, między innymi sprawdziany, odpowiedzi ustne, kartkówki, aktywność na lekcjach, dodatkowe prace. W opinii Rzecznika Praw Dziecka zadawanie prac domowych pomaga uczniom utrwalić zdobyte na lekcjach wiadomości, a przy tym kształci samodzielność działania oraz myślenia. Kontrolowanie wykonania prac domowych przez nauczyciela obrazuje mu, w jakim stopniu dany uczeń opanował konkretny materiał. Co zrobić, gdy uczniowie są przeciążeni pracami domowymi? Zgodnie z zaleceniami rzecznika, w sytuacji, gdy uczniowie są obciążeni nadmiarem prac domowych, zaleca się porozmawiać z wychowawcą lub poinformować o tym dyrektora danej placówki. Problem można także zgłosić samorządowi uczniowskiemu, który w dalszej kolejności skieruje sprawę do dyrektora. Dopiero w sytuacji, gdy nie da się rozwiązać problemu we współpracy ze szkołą, należy powiadomić o nim kuratora oświaty stanowiącego organ nadzoru pracy nad szkołą. Zobacz także: Hanna i przyjaciele. Maciej Zień w kuchni Lis