Co zadziała na haluksy?

Owiń stopy gumką do włosów. Wystarczy codziennie przez 5 minut

Haluks, znany też jako paluch koślawy, to nie tylko defekt kosmetyczny, ale też poważne schorzenie, którego nie należy bagatelizować. Nieleczony haluks może prowadzić do powstania stanu zapalnego w stawach. Można tego uniknąć. Jak to zrobić? Poznaj prosty sposób.

Haluksy, nazywane także "koślawym paluchem", to poważne schorzenie układu kostnego, które dotyka zarówno kobiet jak i mężczyzn. Stopa dotknięta haluksem nie wygląda zbyt dobrze, jednak estetyka jest tu drugorzędna. Postępujące schorzenie może doprowadzić do zapalenia stawów, które powoduje duży ból.

Jak wygląda haluks?

Określenie "koślawy paluch" doskonale opisuje to, jak wyglądają haluksy. To widoczna deformacja dużego palca u stopy, która objawia się zakrzywieniem kości. Skrzywiony paluch może nachodzić na pozostałe palce, wyginając całą stopę. Skąd się biorą haluksy? To kwestia nieodpowiedniego rozłożenia ciężaru ciała na stopie, źle dobranego obuwia, a także genów.

Haluksy to poważne schorzenie, którego nie można bagatelizować. Wymaga wizyty u doświadczonego podologa. Nieleczony haluks może prowadzić do rozwoju stanu zapalnego w obrębie stawu, wywołując przy tym duży ból i dyskomfort. W skrajnych przypadkach może wymagać interwencji chirurgicznej.

Nałóż gumkę na stopę. Zapomnisz o haluksach

Wiele kobiet nie wyobraża sobie wyjścia z domu bez szpilek. Wkładają je do pracy, sklepu czy na randkę. Szpilki wzmacniają mięśnie łydek i sprawiają, że nogi prezentują się niezwykle atrakcyjnie. Niestety, to właśnie szpilki przyczyniają się do powstawania haluksów.

Nie chcesz rezygnować z ulubionego obuwia? Wypróbuj ćwiczenie opracowane przez Julię Żurawską, fizjoterapeutkę, znaną na Tik Toku jako @rehafitness. Potrzebujesz tylko jednej rzeczy — szerokiej gumki do włosów. Usiądź wygodnie i wyciągnij nogi przed siebie. Załóż gumkę na oba paluchy i zacznij odchylać palce tak, aby naprężyć gumę.

- Im częściej będziesz je powtarzać, tym lepiej — tłumaczy specjalistka.

Potraktuj to jako ćwiczenie profilaktyczne. Wystarczy poświęcić 5 minut dziennie, żeby uchronić się przed bolesnym schorzeniem. Pamiętaj jednak, że ćwiczenie nie zastąpi wizyty u specjalisty. Jeśli palec stał się widocznie krzywy, a chodzenie sprawia ci ból, umów się na wizytę u podologa.