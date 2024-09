Nazwano ją "The Dust Lady". Jej zdjęcie stało się symbolem

Uchwycony kadr stał się symbolem tragicznych wydarzeń, a Marcy dostała przydomek "The Dust Lady" (pol. - "Zakurzona Dama" - przyp. red.). Życie kobiety po tragedii zmieniło się diametralnie. 41-latka panicznie bała się wyjść z domu. Pracodawca Borders zażądał, aby wróciła do pracy w ciągu tygodnia. Marcy nie była w stanie spełnić tego wymagania i została przez to zwolniona. To doprowadziło ją do bankructwa i problemów z nadużywaniem alkoholu.