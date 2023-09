Nazywają tak dziewczynki na Śląsku. Co oznacza to imię?

Szlachetne pochodzenie imienia Jagoda

Nie każdy wie, że imię Jagoda jest po prostu zdrobnieniem od Jadwigi, żeńskiego imienia wywodzącego się od germańskiej wersji Hadwig lub Hedwig. Jest to złożenie dwóch starogermańskich słów: hadu i wig oznaczających walkę i wojnę. W Polsce imię pojawiło się stosunkowo wcześnie, bo już w 1208 roku, do tego w wielu wariantach: Hedwiga, Edwiga, Adwiga. Ostatecznie ustaliło się w znanej i popularnej do dzisiaj wersji: Jadwiga. To szlachetne miano nosiły święte, księżniczki i królowe, więc nic dziwnego, że cieszy się nadal wielkim szacunkiem.