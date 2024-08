Nazywano ją "mamą Muminków". Jej miłość była zakazana

Tove Jansson to jedna z najbardziej rozpoznawalnych finlandzkich pisarek. Choć odniosła ogromny sukces zawodowy, prywatnie nie zawsze jej życie było usłane różami. Jansson potrafiła darzyć prawdziwą miłością jedynie kobiety. Do 1971 roku homoseksualizm był nielegalny w Finlandii.

Atos Wirtanen był dziennikarzem i parlamentarzystą. To właśnie on stał się pierwowzorem Włóczykija, charakterystycznej postaci z "Muminków". Tove Jansson trwała w związku z Atosem przez kilka lat. Doszło nawet do zaręczyn, jednak relacja nie przetrwała próby czasu. Potem na drodze pisarki pojawiła się Vivica Bandler, córka prezydenta Finlandii.