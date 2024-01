Straciła oszczędności życia. Ukradli pisarce zawrotną sumę

To nie koniec problemów. "Gdy na policji czekałam, by złożyć zawiadomienie o przestępstwie, odebrałam telefon od... policjanta poszukującego w moim mieszkaniu mego trupa. Wraz ze strażą pożarną i pogotowiem, które to służby podjeżdżały pod kamienicę na sygnale. Szczęśliwie się złożyło, że wybiegając z mieszkania do banku, nie zamknęłam drzwi na klucz, gdyż inaczej musiałabym teraz wstawiać wyważone zapewne drzwi" - relacjonuje.