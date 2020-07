Neo mint. Jak nosić ten modny hit na co dzień? Postaw na miętowe stylizacje na lato

Neo mint wcale nie jest trudny do wystylizowania, jak może się początkowo wydawać. Staje się coraz popularniejszy i króluje od kilku tygodni na wybiegach. Miętowy odcień doskonale zastępuje inne pudrowe kolory , przez co staje się fantastycznym zamiennikiem niejednej barwy. Jeśli marzysz o wystylizowaniu ubrań neo mint, koniecznie zapoznaj się z kilkoma szczegółami.

Neo mint – komu pasuje?

Odświeżający neo mint pozwala na uzyskanie zarówno delikatnych, jak i nieco drapieżnych stylizacji. Możesz wybierać pojedyncze elementy garderoby w tym odcieniu, ale równie dobrze wypadnie tzw. total look. Co ciekawe, kolor neo mint pasuje praktycznie do każdego typu urody i doskonale sprawdzi się u kobiet i u mężczyzn. Szczególnie osoby z blond włosami będą czuć się perfekcyjnie w miętowej tonacji. Oczywiście przy ciemnych i rudych włosach neo mint także się sprawdzi, ale w nieco cieplejszym odcieniu. Jak widzisz, modny kolor pasuje niemal do wszystkich, więc postaw na uniwersalną miętę.