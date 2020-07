Makijaż w brązach. Jak pomalować oczy przy pomocy uniwersalnej kolorystyki?

Makijaż utrzymany w brązach to doskonała propozycja zarówno na co dzień, jak i od święta. Wszystko zależy od budowania intensywności na powiekach . Jeśli chcesz poznać szczegóły związane z makijażem w brązach, zapoznaj się ze wskazówkami. Będziesz zaskoczona efektem, jaki samodzielnie osiągniesz.

Makijaż w brązach – dlaczego jest uniwersalny?

Niewątpliwie każdy makijaż w brązach można zaliczyć do uniwersalnej kategorii. Użyte kolory są bardzo bezpieczne, ponieważ brązy pasują do każdego typu urody, wystarczy dobrać odpowiednie odcienie. Do cery jasnej idealnym wyborem będzie makijaż w jasnych brązach albo beżach, natomiast przy cieplejszym odcieniu skóry wybieraj soczyste kolory. Makijaż w brązach możesz stworzyć w wariancie na dzień, jak i na wieczór, a wystarczy po prostu lekko podkreślić załamania powieki.