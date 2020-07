Kolor lata 2020. Czy wiesz, z czym nosić odważny odcień sezonu wakacyjnego?

Kolor lata 2020 – do kogo będzie pasować?

Żółty szafranowy jako kolor lata 2020 to bardzo ciepły odcień, który cieszy się sporym zainteresowaniem wielu fashionistek. Coraz częściej pojawia się także jako motyw przewodni, ponieważ kreatorzy mody stawiają na wersję total look w swoich największych kolekcjach. Kolor lata 2020 nie będzie niestety pasować do wszystkich. Żółty szafranowy najlepiej zaprezentuje się u brunetek mających ciepłą i oliwkową karnację. Świetnie podkreśli opaleniznę i doda stylizacjom odrobinę energii oraz pozytywnego charakteru. W przypadku nieco jaśniejszego odcienia koloru lata 2020, czyli tzw. lemoniadowej barwy, doskonale sprawdzi się on u blondynek – delikatnie podkreśli jasny kolor włosów. Wakacyjny kolor w odcieniu żółtego szafranowego intryguje, ale jednocześnie przyciąga swoją nieoczywistością.