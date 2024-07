Prostytucja tam kwitnie. Informatycy korzystają na potęgę

Choć miejsce to jest symbolem postępu i innowacji, pokazuje również, że ludzkie potrzeby i pragnienia pozostają niezmienne. Niestety, odnoszący sukcesy w świecie biznesu pracownicy nie zawsze radzą sobie w relacjach intymnych. Swoje frustracje wyładowują w domach publicznych.

Kto najczęściej korzysta z usług pracownic seksualnych? Prym wiodą informatycy. Z powodu braku czasu na tradycyjne związki oraz potrzebę szybkiego i dyskretnego zaspokojenia potrzeb seksualnych, to właśnie oni stali się głównymi klientami domów publicznych. Często pracują po kilkanaście godzin dziennie i są skłonni zapłacić za wygodę i dyskrecję, jaką oferują pracownice seksualne.

Jak czytamy na łamach Newsweeka, "według jednej z pracownic seksualnych największy apetyt wykazują programiści start-upów, którzy dopiero zaczynają poznawać siłę swoich pieniędzy". Niektórzy tłumaczą, że branża technologiczna przyciąga osoby skłonne do ryzyka, eksperymentów, dlatego też nie mają one oporów przed skorzystaniem z usług prostytutek.

Dodatkowo płatny seks nie wymaga zaangażowania emocjonalnego, a - jak tłumaczą specjaliści - to problem wielu mężczyzn, którzy w pracy kilka godzin spędzają przed komputerem, wykonując analityczne czynności.

Jak na Dolinę Krzemową przystało, biznes usług publicznych jest tam niezwykle rozwinięty od strony informatycznej. Dziewczyny przyjmują płatności za pośrednictwem aplikacji gwarantujących anonimowość, często zaprojektowanych przez ich klientów. Niejednokrotnie umożliwiają one informatykom wymianę opinii na temat "odbytej wizyty" czy zamieszczanie informacji o nadchodzących orgiach.

