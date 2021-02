Nicole Kidman kiedyś i dziś. Botoks zrobił swoje

Nicole Kidman jest przykładem na to, że nadużywanie dobrodziejstw medycyny estetycznej może skończyć się nie najlepiej. Gwiazda rozpoczęła przygodę z wypełniaczami w 1996 r. Wtedy lekko poprawiła sobie usta – nie była to oczywiście jeszcze duża zmiana, ale zauważalna.

Kilka lat później, gdy była ledwo po trzydziestce, fani dostrzegli, że nos aktorki ewidentnie się zmniejszył. Przed czterdziestką Kidman spróbowała botoksu – na Złotych Globach zaprezentowała się w nowej odsłonie. Miała problem z tym, by szeroko uśmiechnąć się do zdjęć.

Nicole Kidman – zmiany wyglądu

Uwagę od lat zwraca błyszczące, nieruchome czoło Kidman. Z czasem doszło do tego wypełnianie policzków. Oczywiście gwiazda długo zaprzeczała, że kiedykolwiek odwiedziła gabinet medycyny estetycznej. – Jestem całkowicie naturalna – zapewniała w 2007 r. – Nie mam niczego w twarzy. Nie palę. Dbam o siebie. Rozpiera mnie duma, że mogę to powiedzieć – mówiła. Nikt nie uwierzył. I wreszcie przyznała, że próbowała botoksu. – Niestety to zrobiłam. Ale już nie robię i wreszcie mogę ruszać twarzą – stwierdziła.