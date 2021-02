Była połową zespołu Blog 27. Oto co dziś u niej słychać

– To były hardkorowe komentarze. To nie była krytyka pod tytułem "nie podoba mi się wasza muzyka", ale komentarze typu "s*ko zgiń, niech zginą twoi rodzice"- czy wyrzuty - "jak śmiałyście jechać z Tokio Hotel w trasę". Na szczęście w tamtym okresie byłam naprawdę bardzo silna – opowiada dziś w rozmowie z Onetem Tola. – Zupełnie nie rozumiałam, dlaczego spada na nas taki hejt. Przecież nikogo nie oszukałam, nikogo nie okradłam... Nie robiłam nic złego. Po prostu tworzyłam muzykę.

Tola Szlagowska – dziś

Razem z Alą czytały w mediach, że są narkomankami. Szlagowska musiała tłumaczyć swojej babci, że te doniesienia nie mają nic wspólnego z prawdą. – Dla mnie to było po prostu śmieszne. Dzisiaj wiem, że pewne kwestie należy wyjaśniać, ponieważ wielu ludzi wierzy w to, co zostało napisane – stwierdza. Do dziś bardzo bolą ją stwierdzenia, że "wszystko załatwił jej tata". Jarosław Szlagowski jest znanym perkusistą i saksofonistą rockowym, który grał m.in. z Lady Pank.