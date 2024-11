Aż huczy od plotek. Bliscy martwią się o aktorkę

We wrześniu 2024 roku Nicole Kidman pożegnała 84-letnią mamę, Janelle Ann. Informator "Daily Mail" twierdzi, że aktorka po tym trudnym doświadczeniu zastanawia się nad przeprowadzką do Sydney. Najpierw gwiazda miała się rzucić w wir pracy i brać na siebie zbyt wiele.

