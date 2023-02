Nie chce mówić do teściowej "mamo". "Kiedyś to było nie do pomyślenia"

Psychoterapeutka radzi, żeby poprosić o pomoc partnera lub partnerkę. - Jeśli rodzice partnera czy partnerki prezentują bardzo tradycyjne podejście do form, relacji etc., warto uprzedzić, że my się w tę tradycję możemy nie wpisać. Jeśli nasza przyszła teściowa ma bardzo tradycyjne podejście, dobrze jest wysłać naszego przyszłego męża czy żonę, żeby delikatnie porozmawiał z matką o tym, uprzedził ją - mówi. - A gdy partner lub partnerka nie chce się tym zająć albo teściowa kategorycznie nie zgadza się na mówienie po imieniu czy per "pani", to my decydujemy, jak postąpimy. Musimy jednak liczyć się wtedy, że nasze relacje mogą być trudniejsze.