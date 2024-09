Nie czuła instynktu macierzyńskiego. Rodzina zmusiła ją do porodu

Brigitte Bardot przyszła na świat 28 września 1934 roku w Paryżu. Pochodzi z bogatej, katolickiej rodziny. Miała zostać baletnicą, jednak los chciał inaczej. Kiedy miała 15 lat, przyjaciółka jej mamy zaproponowała jej, żeby wystąpiła na okładce "Elle". Tak wypatrzył ją Roger Vadim, reżyser, który chciał zrobić z niej aktorkę.

Nie miała szczęścia w miłości

W 1952, mimo sprzeciwu rodziców, wyszła za Rogera Vadima. Ona miała 18 lat, on 24. To właśnie on zrobił z niej prawdziwą gwiazdę. Jej rola w "I Bóg stworzył kobietę" otworzyła jej drzwi do międzynarodowej kariery.

Związek nie przetrwał próby czasu. Rozstali się po pięciu latach małżeństwa. Niespełna dwa lata po rozwodzie związała się z aktorem Jacquesem Charrierem. Pobrali się w 1957 roku. Para doczekała się swojego pierwszego i jedynego dziecka, Nicolasa-Jacquesa. Aktorka planowała usunąć ciążę. Nigdy nie czuła instynktu macierzyńskiego, jednak rodzina i mąż zmusili ją, aby została matką.

"Czułam się, jakby mnie od środka pożerał guz, który nosiłam w swoim opuchniętym ciele" - pisała w jednej ze swoich książek.

Nicolas-Jacques był wychowywany przez ojca, co wywołało ogromne kontrowersje. Aktorka musiała zmierzyć się z hejtem. Ostatecznie, ich związek nie przetrwał próby czasy, a Bardot nie utrzymywała kontaktów z synem.

Kochała zwierzęta bardziej niż ludzi

W ciągu swojej 20-letniej kariery zagrała w kilkunastu filmach. Stanowiła inspirację dla kobiet na całym świecie. Była muzą Andy’ego Warhola, Boba Dylana i Beatlesów. Mimo zawrotnej kariery nagle zniknęła z ekranów. Zamieszkała w domku przy plaży w Saint-Tropez.

"Tylko grałam, śpiewałam, tańczyłam. Nie wierzyłam, że życie mogło być tak bezsensowne", powiedziała w jednym z wywiadów cytowanym przez "Vivę".

W kolejnych latach poświęciła się działalności ekologicznej i obronie praw zwierząt. Założyła "The Brigitte Bardot Foundation for the Welfare and Protection of Animals" i przeszła na wegetarianizm. Otwarcie sprzeciwiała się krzywdzeniu zwierząt, a także krytykowała rząd Chin. Zarzucała im torturowanie i wykorzystywanie niedźwiedzi oraz tygrysów i nosorożców.

W 2013 roku zagroziła, że zrzeknie się obywatelstwa francuskiego, jeżeli władze Francji nie powstrzymają uśpienia dwóch słoni znajdujących się w ogrodzie zoologicznym w Lyonie.

