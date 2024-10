Nie daj się jesiennej chandrze. Poradnik na samotne wieczory

U wielu osób zmniejszona ilość światła słonecznego powoduje spadek nastroju, senność, zmęczenie oraz mniejszą motywację do działania.

Może warto więc już teraz zaplanować różne aktywności na samotne jesienne wieczory w domu? Możliwości jest o wiele więcej, niż czytanie książek i oglądanie seriali. Poniżej kilka pomysłów, które - mam nadzieję - zainspirują Cię do zadbania o siebie - swoje ciało, serce i umysł.

Nazywam się Asia Kowara (Lelejko). Od 6 lat prowadzę na YouTube kanał Lekcje Miłości (dawniej: SoSpecial) i poprzez publikowane tam filmy staram się pomagać osobom samotnych, po rozstaniach i tym szukającym miłości...​ W tym artykule podpowiem ci, jak poradzić sobie z jesienną chandrą, niezależnie czy masz obok siebie drugą połówkę, czy też nie.

Mała metamorfoza twojego wnętrza

Podczas gdy z każdym tygodniem świat za oknem będzie stopniowo wytracał kolory i światło, zadbaj o to, byś w swojej najbliższej przestrzeni czuła się dobrze. Czasem wystarczy wymienić dodatki, by odmienić wnętrze i nadać mu zupełnie nowego oblicza. Może warto zainwestować w nowe poduszki, zasłonki do okien, pościel do sypialni albo dywanik podłogowy?

Okna bądź parapet możesz ozdobić łańcuchem lampek, a na stole postawić bukiet z zebranych przez ciebie gałązek jarzębiny lub suszonych liści. Zaopatrz się też koniecznie w zapachowe świeczki, które pomogą ci się w pełni zrelaksować po całym dniu obowiązków.

Udekoruj jesienią wnętrze © Adobe Stock

Piękna jesienią

Jesienią i zimą chłodny wiatr na zewnątrz oraz ogrzewane powietrze w pomieszczeniach wpływają na znaczne przesuszanie się naszej skóry. Idealnym pomysłem może być więc regularnie organizować sobie domowe spa. Po wieczornym spacerze rozgrzej się w gorącej kąpieli w pianie z kieliszkiem wina i relaksującą muzyką w tle.

Zrób peeling ciała i starannie je nabalsamuj. Na twarz nałóż dopasowaną do typu twojej skóry maseczkę, a na włosy, które tak jak twarz są narażone na przesuszenie -nawilżającą maskę. Nie rezygnuj po lecie z manicure i pedicure - również w chłodne miesiące warto mieć zadbane dłonie i stopy.

Rozpieszczaj się jesienią © Adobe Stock

Sport to zdrowie… i nie tylko!

Wiele osób w okresie jesienno-zimowym notuje nieznaczny przyrost wagi. Ale nie musi tak być! Zamiast robić nierealne noworoczne postanowienia albo panikować po Wielkanocy, że wakacje tuż-tuż, zadbaj, by mimo gorszej pogody pozostać aktywną.

Czemu by nie wykorzystać większej ilości czasu w domu do regularnych treningów? Nie musisz chodzić na siłownię - wystarczy kawałek podłogi, mata treningowa, twoje chęci i dyscyplina. W internecie dostępnych jest wiele darmowych zestawów ćwiczeń - joga, pilates, treningi siłowe, ćwiczenia z elementami tańca, sztuk walk… Znajdź taką formę wysiłku fizycznego, która sprawia ci autentyczną przyjemność.

© Pexels

Staraj się różnicować treningi, aby aktywizować różne partie ciała i nie znudzić się ćwiczeniami zbyt szybko. Po każdym treningu nie zapomnij o rozciąganiu (najlepiej przy zapachowej świeczce i relaksującej muzyce), które pomoże ci szybciej zregenerować mięśnie i zapobiegać kontuzjom.

Asia Kowara, autorka profilu SoSpecial - Lekcje Miłości © Instagram | asia.kowara

Kulinarne eksperymenty

Samotny wieczór w domu jest doskonałą okazją, by zaprosić na randkę w formie przepysznej kolacji przy świecach… samą siebie! Jako kobiety często wpadamy w pułapkę myślenia, że "dla samej siebie nie warto", albo "gdybym miała dla kogo, zaczęłabym gotować". Warto jednak pokazać samej sobie, że jesteś dla siebie ważna i zamiast zawsze sięgać po te same rozwiązania na kolację, ugotować dla siebie coś wyjątkowego, co rozpieści Twoje podniebienie.

Poszukaj w internecie inspiracji kulinarnych - sięgaj po nowe smaki i nie bój się eksperymentować. Możesz przygotować bazę przepisów, które będziesz regularnie wypróbowywać w okresie jesiennym. Włoska pasta? Rozgrzewające tajskie curry? A może dania sezonowe, jak tarta z grzybami, krem z dyni albo zupa cebulowa na białym winie? Niezależnie co wybierzesz, pamiętaj, by kolację celebrować na ulubionej zastawie, ładnie ubrana (Tak! Dla samej siebie też warto!), rozkoszując się każdym jej kęsem.

Pozwól sobie na kulinarne eksperymenty © Adobe Stock | Oleshko Artem

Samodzielny przegląd szafy - to nie takie trudne!

Jesień to idealny czas na rzeczy, na które nigdy nie masz czasu, a zawsze chciałaś je zrobić. Może być to stworzenie pamiątkowych albumów ze zdjęć z wakacyjnych podróży, a może to być… porządek w Twojej szafie! Czyż nie byłoby cudownie wstawać rano i z łatwością podejmować decyzję, co na siebie zakładasz? Z ulubioną muzyką w tle oraz kilkoma poradami, które jako profesjonalna stylistka i trenerka wizerunku przygotowałam, wierzę, że może być to nie tylko "oczyszczający", ale i przyjemny proces! Wystarczy, że będziesz się trzymać tych kilku zasad:

Ubrania ułóż w szafie według kategorii (bluzki, spódnice, spodnie itd.)

Pozbądź się rzeczy, które są już zniszczone, sprane albo za małe, które nie są w twoim stylu, bądź których po prostu nie lubisz.

Pamiętaj, że oprócz tzw. "basiców" - czyli ubrań bazowych typu biały T-shirt, biała koszula - nie potrzebujesz w szafie dubli… Jeśli masz dwa bardzo podobne do siebie różowe swetry, zapewne finalnie wybierasz ten, w którym czujesz się lepiej. Rzadziej noszona rzecz powinna ustąpić miejsca ubraniom, które faktycznie będziesz nosiła i które rozwiną twoją szafę i styl, tj. będą się różnić od pozostałych kolorem, fasonem, wzorem bądź materiałem.

Często większość szafy stanowią ubrania "po domu". Może warto wyselekcjonować kilka ulubionych zestawów (np. 7 - czyli na każdy dzień tygodnia), a reszty się pozbyć?

Jeśli masz w szafie ubrania sentymentalne, jak np. śmieszne prezentowe t-shirty albo niemodną już sukienkę, w której tańczyłaś na własnej 18-tce, przełóż je do pamiątkowego pudła - niech nie zabierają miejsca w szafie. Typowo wakacyjne ubrania, których nie założyłabyś "na miasto" - np. topy w odważnych krojach lub kolorach, krótkie szorty, poncza, pareo itd. - zorganizuj im oddzielną półkę, szufladę albo pudło, które wstawisz w mniej dostępne miejsce. To ułatwi ci zarówno codzienne użytkowanie szafy, jak i pakowanie na wakacyjne wyjazdy.

A co zrobić ze zbędnymi ubraniami i obuwiem? Możesz je oddać potrzebującym, wystawić na sprzedaż (np. na aplikacji Vinted), albo zorganizować dla swoich koleżanek "babski wieczór wymiany ubrań" z dobrym jedzeniem, rozmowami i wspólnymi przymiarkami.

Jesień do dobry czas na przegląd szafy © Adobe Stock | Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio

Lepsza wersja Ciebie

Jesienią wiele osób przez smutną pogodę za oknem traci motywację do działania. Podejmowanie się nowych wyzwań pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie, a wiele zajęć wykorzystujących naszą kreatywność skutecznie redukuje hormony stresu.

Warto więc nie dać się jesiennej melancholii i zainwestować w swój rozwój. To idealny czas, by zapisać się na kurs, który pomoże ci w twojej karierze zawodowej, zacząć uczyć się nowego języka albo rozwijać twoje artystyczne, nieodkryte do tej pory zdolności. Możesz układać puzzle, zacząć grać na jakimś instrumencie, pleść makramy albo kupić obraz typu "malowanie po numerach", by później z dumą udekorować nim swoje wnętrze.