Nie dawali mu szans. Tak Alan Andersz żyje 11 lat po wypadku

Alan Andersz w innej rozmowie z Co za tydzień wyznał, jak wyglądało jego życie po wypadku i walka o zdrowie. - Pierwszy seks po wypadku to było ciekawe przeżycie. Pierwszy krok, pierwszy prysznic na stojąco to był szok. To jest tak, że zabierają ci codzienność, wszystko, co jest proste, co nam się wydaje proste, na co nie zwracamy uwagi, to każda z tych rzeczy była niesamowita - opowiadał, podkreślając, że cały czas wierzył, że uda mu się w pełni odzyskać sprawność.