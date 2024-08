Gdzie wyrzucić blister po lekach? Często popełniany błąd

W dobie rosnącej świadomości ekologicznej właściwe segregowanie odpadów nabiera kluczowego znaczenia. Jednak, jak się okazuje, zasady segregacji mogą różnić się w zależności od lokalizacji.

Nagminny błąd Polaków

Szeleszczące papierki po cukierkach, batonach i innych słodyczach oraz puste blistry po lekach, które mogłyby się kojarzyć z plastikiem, w rzeczywistości w większości przypadków powinny trafić do czarnego kosza na odpady zmieszane.

Dlaczego? Są one wykonane są z materiałów mieszanych, takich jak folia i papier. Takie połączenie utrudnia recykling, ponieważ wymaga oddzielnych procesów przetwarzania poszczególnych komponentów.

Większość miast, np. Gdańsk nie posiada technologii rozdzielenia folii od aluminium. W efekcie wrzucanie ich do żółtego pojemnika na plastik może skutkować zanieczyszczeniem odpadów nadających się do recyklingu. Zamiast tego, papierki powinny trafić do kosza na odpady zmieszane, aby uniknąć dalszych komplikacji w procesie recyklingu.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku blistrów po lekach. One również wykonane są z kombinacji różnych materiałów, takich jak aluminium i plastik, co czyni je trudnymi do przetworzenia w standardowym procesie recyklingu. Dlatego powinny trafić do czarnego pojemnika.

Tak samo jest w Warszawie. "Blistry, listki po lekach puste, z folii i aluminium - wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane. Mimo iż wynaleziono technologię rozdzielenia folii od aluminium, to na chwilę obecną nie ma jeszcze instalacji, która prowadziłaby taki proces" - informują urzędnicy.

Gdynia - tutaj zasady są inne

Zaawansowana technologia stosowana jest jednak m.in. w Gdyni. Jak czytamy na stronie trojmiasto.pl, miasto to utylizuje odpady w innej instalacji. W tym mieście papierki po słodyczach, folie, opakowania po żywności, a także blistry po lekach, powinny być wrzucane do żółtych pojemników przeznaczonych na odpady nadające się do recyklingu.

Pamiętajmy, że - niezależnie od miasta - niewykorzystane czy przeterminowane leki pod żadnym pozorem nie powinny znaleźć się w koszu na śmieci. Zawarte w nich substancje mogą się okazać groźne dla środowiska, trudno też przewidzieć, w jakie reakcje wejdą z innymi środkami, jakie znajdą się w odpadach zmieszanych. Z tego powodu niepotrzebne leki powinniśmy zawsze wrzucać do specjalnych koszy, jakie znajdziemy w aptece lub punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).