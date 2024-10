Są pokryte groźnym środkiem. "Prawdopodobnie rakotwórczy"

"Na cytrynach znajduje się imazalil. To środek grzybobójczy, który został sklasyfikowany jako 'prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi'" - wyjaśnia na początku wpisu Dawid Polak, pokazując sklepowe etykiety owoców, gdzie rzeczywiście widnieje wspomniana substancja.

Aby pozbyć się szkodliwych substancji znajdujących się na skórkach cytrusów, musimy je dokładnie umyć w ciepłej wodzie - najlepiej przy użyciu szczoteczki, a opcjonalnie i płynu do mycia naczyń. "Owoce o grubszej skórce, jak grejpfruty, można dodatkowo sparzyć wrzątkiem, co skuteczniej usuwa imazalil" - radzi Dawid Polak.

