Nie dość, że "naga", to jeszcze z dziurami. Pokazała sukienkę

"Motylem jestem"

Jak to możliwe, że w dziurawej sukience i kontrowersyjnych prześwitach wciąż można wyglądać romantycznie i łagodnie? Megan Fox sięgnęła po pewien akcent, który zmienił oblicze odważnej stylizacji. Mowa o spince we włosach, która przybrała formę motyla. Akcent, tak łudząco przypominający rzeczywisty owad, stworzył bajkowy, surrealistyczny, ulotny efekt. Wygląda na to, że wielka siła tkwi w małych rzeczach.