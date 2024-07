Rozwiódł się z żoną. Nie ukrywa, z kim dziś się spotyka

Grzegorz Kajdanowicz studiował na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Już wtedy trafił do redakcji "Teleexpressu". W 1997 roku rozpoczął pracę w stacji TVN, a ogromną popularność zyskał w 2004 roku, gdy został prowadzącym "Faktów" .

Dziennikarz stara się chronić swoje życie prywatne. Nie prowadzi profili w mediach społecznościowych, nie uzewnętrznia się w sieci. Wiadomo jednak, że ma za sobą rozwód. Swoją byłą żonę Karolinę poznał jeszcze w Telewizji Polskiej podczas rejsu integracyjnego do Szwecji. Ona pracowała w stacji jako kierowniczka produkcji.

Para doczekała się dwóch synów – Kajetana i Karola. Jednak związek nie przetrwał próby czasu. I choć wiele osób spekulowało, że powodem rozstania był natłok obowiązków zawodowych, to prawda okazała się zupełnie inna. Kajdanowicz zwierzył się na ten temat w podcaście "WojewódzkiKędzierski".

