Nie ma bardziej kultowych sneakersów niż te! Kochają je kobiety i faceci

Buty z "muszlą" na przedzie wyszły z koszykarskich salonów mniej więcej dekadę później za sprawą raperów RUN DMC. Nosili ciuchy Adidasa od stóp do głów. Reprezentowali tym samym styl, w jaki ubierali się mieszkańcy Queens, a przez to, że nie zakładali sznurówek do butów, nawiązywali też do więźniów osadzonych w amerykańskich zakładach karnych. Raperzy tym samym uczynili Superstary nie tylko modnymi butami, ale też manifestem osób wykluczonych. Z czasem te buty zaczęli nosić niemal wszyscy. Kiedy podczas koncertu w Madisone Square Garden RUN DMC poprosili, by wszyscy, którzy mają na nogach Adidasy, podnieśli je w górę, zrobiło tak 40 tys. osób.