Nie ma na co czekać. Pary, które odrzuciły konwenanse i szybko zrobiły duży krok

Jednak ona już nie chciała. Podobnie jak nowy ukochany. - Zadzwoniłam do niego, powiedziałam, że się wydało i zapytałam, co on zamierza zrobić. Stwierdziłam, że nie będę się narzucać. Jeśli uzna, że zostaje z żoną, to niech siedzi cicho, a jak chce być ze mną, to niech powie prawdę od razu – tłumaczy nam. Jeszcze tego samego dnia, w wigilijny poranek, w dwóch domach zapanowała fatalna atmosfera.