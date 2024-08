Nie ma żony. Otwarcie mówi, dlaczego

Niektóre osoby mogą być zaskoczone faktem, że Leszek Lichota i Ilona Wrońska żyją razem od lat, ale nie zdecydowali się na ślub. Sami zainteresowani podkreślają jednak, że do szczęśliwego życia i stworzenia rodziny nie jest potrzebny "świstek papieru".

W wywiadzie dla magazynu "Grazia", Leszek Lichota określił małżeństwo jako "zbędną instytucję", która nie daje żadnej gwarancji na udane życie. Dodał, że jego związek z Iloną Wrońską jest dowodem na to, że można być szczęśliwym bez sformalizowania relacji.

Aktorska para ma dwójkę dzieci - Nataszę i Kajtka. Często razem podróżują. Dzieci aktorów nie uczęszczają do szkoły. Ich rodzice zdecydowali się na edukację domową. Wspólnym marzeniem Lichoty i Wrońskiej było prowadzenie własnego biznesu. Udało im się to zrealizować. Od pewnego czasu są właścicielami glampingu we wsi Jaśliska. Przeglądając instagramowy profil aktorki, można zauważyć, że często tam bywają.