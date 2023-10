Nie masz monet? Wsuń do otworu. Zawsze działa

Klucz do wózka? Jak najbardziej pasuje

Może gotówkę nosi przy sobie niewiele osób, ale klucze do mieszkania raczej wszyscy. Otóż okazuje się, że niektóre typy kluczy znakomicie pasują do automatu przy wózku. Warto przetestować ten patent następnym razem, gdy będziemy w sklepie, bo może bardzo ułatwić nam życie. Oczywiście, jak zawsze, należy zachować ostrożność: klucz trzeba najpierw przymierzyć i ocenić, czy pasuje. Na pewno nie warto wpychać go do mechanizmu na siłę, bo jeśli się zablokuje… będziemy mieć zupełnie inny problem.