Włóż do muszli zamiast kostki. "Wyżre" najgorszy brud

Zetrzyj na tarce dwie kostki mydła i wrzuć do garnka. Gotuj chwilę na niewielkim ogniu, aż mydło się rozpuści. Następnie wlej butelkę płynu do podłóg (ok. 500 ml) i zamieszaj – składniki muszą się dobrze połączyć. Gotową miksturę przelej do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia i odstaw do wystudzenia. Później wstaw ją do zamrażarki.