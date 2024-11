"Uciekła" z USA przez Trumpa? Mówi, co naprawdę za tym stoi

W tej samej rozmowie skrytykowała wybór Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych i podkreśliła, że "większość Amerykanów nie ma tyle szczęścia" co ona, aby móc ułożyć sobie życie poza USA.

Słowa Evy Longorii wywołały sporo plotek. Niektóre media sugerowały, że aktorka "uciekła z USA" z powodu wyniku wyborów i nowego prezydenta, Donalda Trumpa. W podcaście "The View's Behind the Table" zdementowała te doniesienia. Potwierdziła, że od lat mieszka w Europie ze względu na pracę, a nie obecny klimat polityczny w USA.