Nie farbuj siwych włosów. Oto "odsiwiacz" z kuchni

Siwienie włosów to naturalny proces, który może dotknąć ludzi w różnym wieku. Główne przyczyny to uwarunkowania genetyczne, ale także stres, styl życia, dieta i używki. Choć siwe włosy są normalne, wiele osób odczuwa dyskomfort z ich powodu. Istnieje jednak kilka domowych sposobów, które mogą pomóc w przyciemnieniu siwych włosów bez konieczności wizyty u fryzjera.

Jedną z najpopularniejszych metod jest użycie zmielonej kawy . Wystarczy kilka łyżeczek kawy zalać wrzątkiem, a następnie odczekać aż napar ostygnie. Potem należy nałożyć go na umyte włosy i pozostawić na 20 minut, po czym dokładnie spłukać. Regularne stosowanie tej metody przynosi efekty już po dwóch tygodniach.

Innym sposobem na przyciemnienie włosów jest stosowanie maseczek z orzechów włoskich. Wystarczy zagotować garść skorupek i świeżych łupinek z orzechów, a później płukankę przez kilka dni nakładać na włosy, co przyciemni siwiznę.

Z kolei maseczka z cynamonu nada włosom rudo-brązowy odcień. Wystarczy pół szklanki odżywki do włosów zmieszać z czterema łyżkami oliwy z oliwek i dwiema łyżkami cynamonu, następnie przykryć folią i wstawić do lodówki na dwie godziny. Później pastę nałożyć na włosy, trzymać przez pół godziny, a następnie spłukać, używając szamponu. Maseczkę należy stosować raz w tygodniu.

Godna polecenia jest również płukanka z kory dębu , którą można kupić w sklepie lub aptece. Należy 50 g kory dębu gotować we wrzątku przez 15 minut, odcedzić, przestudzić i zastosować płukankę po umyciu włosów. Zostawić ją na 15 minut, owijając głowę czepkiem, a następnie spłukać. Dobrym pomysłem jest również stosowanie szamponów koloryzujących i tonerów do włosów.

