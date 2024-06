Nie myj wtedy zębów. Inaczej zrobią się żółte

Choć zapewne mało kto zwraca uwagę na to, kiedy dokładnie myje zęby rano - czy robi to tuż po przebudzeniu, jeszcze przed posiłkiem czy po nim, okazuje się, że ma to ogromne znaczenia dla szkliwa. Dentystka dr Shaadi Manouchehri podzieliła się w mediach społecznościowych ważnymi kwestiami, które ochronią szkliwo przed uszkodzeniem.