Laluna poleciała do Turcji. Pochwaliła się ceną nowych zębów

Zanim jednak dojdzie do walki, uczestniczka produkcji TTV postanowiła wyjechać do Turcji. Powodem jej podróży nie jest odpoczynek od głośnych afer, lecz poprawa wyglądu zębów. O swojej metamorfozie celebrytka opowiedziała na TikToku.

Przypominamy, że bohaterka "Królowych życia" nie pierwszy raz ingeruje w swój wygląd. Do tej pory Laluna przyznała się do zabiegu usunięcia tłuszczu z nóg, rąk i górnej części pleców. Ale to nie wszystko: "Kocie oczy, lifting ust, lifting brwi, lifting policzków, czyli podciąganie. Nos, ale tylko czubek nosa mniejszy leciutko, zadarty do góry. Liposukcja mocna podbródka - zaznaczyła na Instagramie". Niedawno celebrytka przeszła również zabieg pomniejszenia żołądka.