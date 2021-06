Nie obcinała włosów przez 10 lat. Efekty są spektakularne

Sposób na piękne i długie włosy

Jednak ulubionym zabiegiem pielęgnacyjnym Brytyjki jest olejowanie włosów. Polega on na równomiernym nakładaniu naturalnego oleju – najlepiej na lekko wilgotne włosy. By uzyskać najlepszy efekt, warto zawinąć włosy w ręcznik i nałożyć plastikowy czepek – pod wpływem ciepła odżywcze substancje z oleju lepiej się wchłoną. Olej można trzymać przez całą noc, jednak większość tzw. włosomaniaczek zaleca, by zmyć go po ok. 1-2 godzin od nałożenia.