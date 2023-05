Nie podlewaj trawy w tych godzinach. Unikniesz suchych placów

Pielęgnacja trawnika jest czasochłonna i wymagająca. Raz w roku, wczesną wiosną, powinno przeprowadzić się zabieg aeracji i wertykulacji, które polegają na nakłuciu darni trawnika. Dzięki temu, do trawy dociera więcej tlenu i wody, co przekłada się na jej wygląd. Poza tymi zabiegami trawnik powinien być regularnie podlewany. Mało kto wie, ale podlewając trawnik w określonych godzinach, sprawiamy, że traci on na kondycji.