"Nie potrzebujemy więcej nekrologów". Kobiety się nie poddają

– To bardzo trudna cząsteczka, z bardzo długim okresem podawania. To także jedna z najdroższych terapii – w przypadku większości pacjentek koszt leczenia przekroczy 500 tys. zł, a u niektórych może on wynieść więcej niż 1 mln zł. Mamy zabezpieczone określone środki, staramy się dojść do porozumienia z firmą (AstraZeneca – przyp. red.), ale nie będzie to łatwe – mówił w maju Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia w rozmowie z portalem RynekZdrowia.pl.