Nie przyjdzie na jego pogrzeb. Mówi, co ich poróżniło

Mieczysław Hryniewicz, kolega Janusza Rewińskiego z branży, wspomniał go w najnowszej rozmowie z shownews.pl. Nie ukrywał, że kontakt z aktorem był wyzwaniem.

- Był taki sprawny. Grał nieżywego człowieka, którego kijami spychali z podestu. Upadł chyba z dwóch metrów, a potem cały i zdrowy kłaniał się publiczności. Nie wiem, jak on to zrobił - powiedział.

- Pod koniec lat 90. widzieliśmy się na Jarmarku Dominikańskim w Poznaniu. Ja prowadziłem, on występował, ludzie śmiali się do łez. Ale Janusz nie pojawiał się na branżowych imprezach, miał swoje gospodarstwo rolne i cześć - ujawnił Hryniewicz.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!