Wrzuć butelkę pod hotelowe łóżko. Stewardesa tłumaczy, co zyskasz

Podróżujesz po świecie i zatrzymujesz się w hotelach? W takim razie koniecznie musisz obejrzeć tiktoka zamieszczonego w sieci przez Esther. Stewardesa bardzo często nocuje w hotelach ze względu na charakter swojej pracy. Jej zdaniem pierwszą rzeczą, jaką powinno się zrobić po wejściu do pokoju, jest wrzucenie butelki pod łóżko. Nauczona doświadczeniem kobieta tłumaczy, dlaczego ta czynność jest tak ważna.

Co ma butelka do lokatorów na gapę? Wrzucenie przedmiotu pod łóżko pomoże nam sprawdzić, bez schylania się i zaglądania, czy nikt nie ukrył się pod meblem, na którym spędzimy noc.

Z Esther zgadza się inna stewardesa - Nassim, która podzieliła się z użytkownikami tiktoka pewną historią. Okazuje się, że jeden z członków załogi samolotu zastał kiedyś nieproszonego gościa we własnym hotelowym pokoju.

"Został zaatakowany, więc od tej pory za każdym razem, gdy wchodzę do pokoju, stawiam walizkę w taki sposób, aby drzwi pozostały otwarte. Następnie wchodzę do środka i sprawdzam wszystko - łazienkę, pod łóżkiem, w szafach, pod stołem i za zasłonami, aby upewnić się, że nikogo tam nie ma - wspomniała Nassim, udzielając komentarza dla Express.co.uk.

W tym samym nagraniu stewardesa Esther napomknęła też o kilku innych przydatnych podróżniczych trikach. TikTokerka dodała, że warto wykorzystać papierowy kubek w funkcji stojaka na szczoteczki - wystarczy odwrócić przedmiot dnem do góry i przebić je, aby szczoteczka pozostała w jednym miejscu.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!