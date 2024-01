Nie ruszał się z domu bez makijażu. Z chorobą walczył 20 lat

Gdy poznała artystę, był żonaty. Jednak to właśnie pani Ewa okazała się miłością jego życia. "Wystarczyło, że jechałam do Łodzi, i miałam 10 telefonów, kiedy wrócę. Ale ja też byłam zazdrosna. Nawet jak patrzył w jeden punkt, to ja zawsze widziałam tam jakąś babę" - przyznała, opowiadając o wspólnie spędzonych z wokalistą latach.