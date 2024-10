Rozsyp w ogrodzie. Nornice uciekną w popłochu

Na zdjęciach wyglądają niewinnie i uroczo, ale to tylko złudne wrażenie, bo nornice to jeden z gości, którego nikt nie chce mieć w swoim ogrodzie. Nieustannie podgryzają korzenie roślin, niszczą cebulki i bulwy i tworzą podziemne korytarze, które uszkadzają trawniki i rabaty. Ich działalność może doprowadzić do znacznych strat, psując ciężką pracę i pieniądze włożone w pielęgnację ogrodu.