Nie składaj papieru "na pół". Potem sobie podziękujesz

Składasz papier toaletowy na pół? Tracisz sporo pieniędzy

Papier toaletowy to produkt, którego zwykle nie oszczędzamy. Używamy go tyle, ile uznajemy za stosowne. Niektórzy z nas wyrobili sobie nawyk składania papieru "na pół". Wszystko po to, aby zminimalizować ryzyko przedarcia. Choć ma to logiczne uzasadnienie, w ten sposób zużywamy go w zastraszającym tempie. Jak więc oszczędzać papier?