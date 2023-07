Nie stój przy oknie podczas burzy. Narażasz się na kłopoty

Niestety, jest jeszcze jeden błąd, który popełnia większość z nas. Deszcz poprzedza wysoka temperatura, która sprawia, że w mieszkaniu jest po prostu duszno. W trakcie burzy temperatura spada, więc wiele osób otwiera okna, by się ochłodzić. Nie jest to najlepszy pomysł. Piorun może przedostać się do domu przez okno czy drzwi balkonowe. Warto więc powstrzymać się z otwieraniem ich do momentu zakończenia burzy.