Zendaya: 10 mistrzowskich kreacji, które zaprezentowała przed premierą "Diuny 2". Przejdzie do historii

Czyżby to była najgenialniejsza mieszanka świata filmu i mody w historii? Nie ma co do tego wątpliwości. Zendaya, wspierana przez stylistę Lawa Roacha, w ostatnich tygodniach serwowała kolejne dania, które zamieniły się w prawdziwą ucztę dla wszystkich zafascynowanych branżą fashion. A to wszystko przy okazji promocji "Diuny 2".