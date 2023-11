Nie wiadomo, na co patrzeć. Jej "foliowa" suknia zrobiła furorę

Gala LACMA Art + Film odbyła się w Muzeum Sztuk Pięknych w Los Angeles już po raz dwunasty. Co roku honoruje się na niej artystów z różnych branż. Tym razem wydarzenie uświetniły swoją obecnością takie gwiazdy, jak Jennifer Lopez i Ben Affleck, Kim Kardashian , Salma Hayek , Jane Fonda, Keanu Reeves, Billie Eilish czy Paris Hilton .

Heidi Klum miała na sobie kreację, która wyglądała, jakby została w całości zrobiona z przezroczystych, foliowych frędzli . Efekt? Raczej nieudany. Lecz modelka kocha modowe eksperymenty. Długa do ziemi suknia posiadała głęboki dekolt oraz rozcięcia po bokach eksponujące nogi. Jednak prawdziwe wrażenie miał zrobić tył.

