"Tonęłam w rozpaczy". W torbie męża odnalazła kasetę

W 1973 roku wyemigrowali razem do Stanów Zjednoczonych. Współpracowali ze sobą przez ponad 20 lat. Tyle też trwało ich małżeństwo, które zakończyło się w wyniku zdrady muzyka. "Cały Manhattan huczał od plotek o jego romansie, a ja jedna nie czytałam sygnałów" - czytamy w wywiadzie udzielonym "Twojemu Stylowi".

Urszula Dudziak w 1975 roku po wyemigrowaniu do Stanów Zjednoczonych wydała swoją pierwszą autorską płytę zatytułowaną "Urszula". Album ukazał w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Brazylii i Meksyku, a także w Wenezueli i we Włoszech. Utwór "Papaya" do dziś cieszy się międzynarodową popularnością.