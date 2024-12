Nie wiedziała, że to się nagrywa. Obok siedział jej partner

Po przejściach związanych z rozwodem Anna Korcz na nowo odkryła miłość dzięki Pawłowi Pigoniowi , którego poznała podczas nagrań do "Na Wspólnej". Ich relacja okazała się trwała i owocna. Para doczekała się syna. Niedawno zakochani udzielili wspólnego wywiadu. W trakcie rozmowy nie brakowało śmiechu.

Anna Korcz nie ukrywała w wywiadzie, że Paweł Pigoń jest od niej młodszy. Temat wyszedł jednak przypadkowo - aktorka nie wiedziała, że kamera już rejestruje to, co dzieje się w studiu.

Następnie zapytała, czy ktoś by się domyślił, jaka jest rzeczywista różnica wieku między partnerami. Ktoś nagle powiedział: "Nie widzę żadnej". Gwiazda z uśmiechem na ustach podziękowała za te słowa, śmiejąc się z żartu, który w międzyczasie wypowiedział Pigoń.

- No i super (...). Widziałeś, to nieumawiane było, nie było umówione. Ja jestem o pięć lat starsza od Pawła. I co teraz? Łyso ci? - wyjawiła Korcz.