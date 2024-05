Nie wiedziały, co to orgazm. Jak kochały się nasze babcie?

"O punkcie G w ogóle wtenczas się nie mówiło. O erekcji mówiło się trochę, ale to dlatego, że jest fizjologią samą w sobie. Natomiast jeżeli chodzi o orgazm, to w latach 70. właśnie zaczynało się o nim rozprawiać, i to gorąco. To był moment, kiedy zaczęto dzielić orgazm na pochwowy i łechtaczkowy, przy czym dużą wartość przywiązywano do orgazmu pochwowego – to on był szczególnie cenioną wartością we współżyciu" - tłumaczy seksuolog prof. Zbigniew Izdebski w rozmowie z "Hello Zdrowie".