Nie włączaj pralki 2 listopada. Oto powód

1 listopada, czyli uroczystość Wszystkich Świętych, to w Kościele katolickim ważne święto, podczas którego wspomina się wszystkich zmarłych chrześcijan. To wyraz wiary w zbawienie i życie wieczne, a zatem również w możliwość osiągnięcia po śmierci stanu absolutnej szczęśliwości w raju. Uroczystość Wszystkich Świętych jest świętem religijnym i nakazanym, to znaczy, że tego dnia należy uczestniczyć we mszy świętej.