Większość z nas go dodaje. Przeczytaj, a od razu przestaniesz

Choć wielu z nas przywiązuje dużą wagę do miękkości i zapachu świeżo wypranych ubrań, płyn do płukania może wcale nie być dobrym rozwiązaniem. Sylwia Panek, która przedstawia się w sieci jako naturalna chemiczka, podkreśla, że detergent pozostaje we włóknach tkanin, co prowadzi do negatywnych skutków.